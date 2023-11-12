12 Kasım 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul'da pazar günü elektrik kesintisi! Tam 13 ilçede yaşanacak! İşte o mahallelerin listesi...

İstanbul'da pazar günü elektrik kesintisi! Tam 13 ilçede yaşanacak! İşte o mahallelerin listesi...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.11.2023 11:53
İstanbul'da elektrik kesintisi son dakika... Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) tarafından yapılan açıklamada 12 Kasım 2023 tarihinde İstanbul'un 13 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacağı belirtildi. Yapılan açıklamada farklı saat aralıkları verilirken bazı ilçelerde kesinti 9 saati bulacak.
İstanbul’da pazar günü elektrik kesintisi!
İstanbul'da pazar günü elektrik kesintisi!
Konya’da korkunç kaza!
Konya'da korkunç kaza!
Polat çiftinin park kavgası
Polat çiftinin park kavgası
Yıldırımın düşme anı kamerada
Yıldırımın düşme anı kamerada
Kurtarma ekibine saldırdı
Kurtarma ekibine saldırdı
Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne yıldırım düştü!
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yıldırım düştü!
Düzce depreminin 24. yıl dönümü
Düzce depreminin 24. yıl dönümü
Aile diş hekimliği uygulaması yaygınlaşacak
Aile diş hekimliği uygulaması yaygınlaşacak
Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı!
Ceviz büyüklüğünde dolu yağdı!
MASAK raporu ortaya çıktı
MASAK raporu ortaya çıktı
Sokakta aslan paniği! Sirkten kaçıp...
Sokakta aslan paniği! Sirkten kaçıp...
İstanbul’da kurye apartmanda idrarını yaptı
İstanbul'da kurye apartmanda idrarını yaptı
Daha Fazla Video Göster