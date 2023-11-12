12 Kasım 2023, Pazar
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İstanbul'da pazar günü elektrik kesintisi! Tam 13 ilçede yaşanacak! İşte o mahallelerin listesi...
İstanbul'da elektrik kesintisi son dakika... Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş, (BEDAŞ) tarafından yapılan açıklamada 12 Kasım 2023 tarihinde İstanbul'un 13 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacağı belirtildi. Yapılan açıklamada farklı saat aralıkları verilirken bazı ilçelerde kesinti 9 saati bulacak.