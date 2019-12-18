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18.12.2019
İstanbul'da, otoyolda "Vur-kaç" taktiğiyle gasp dehşeti
TEM otoyolu Beylikdüzü istikametine giderken “gasp çetesi” tarafından arabasına arkadan vurularak durdurulan ve darp edilip aracı gasp edilen makine mühendisi yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Büyük korku yaşadığını belirten Onur Arslan (27), “Kafama silah ile vurup beni etkisiz hale getirip aracımı çaldılar. O anda sadece gitmelerini istedim” diye konuştu.
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