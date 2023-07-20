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İstanbul'da minibüslere denetim! Emniyet kemeri takmayan şoförden ilginç bahane: Göbeğim var!

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Giriş: 20.07.2023 09:19
İstanbul’un Kadıköy ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, minibüslere yönelik denetim yaptı. Bir minibüs şoförü, göbeği olduğu için emniyet kemeri takamadığını anlattı. Şoföre 436 lira para cezası uygulandı.
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