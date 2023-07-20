20 Temmuz 2023, Perşembe
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İstanbul'da minibüslere denetim! Emniyet kemeri takmayan şoförden ilginç bahane: Göbeğim var!
İstanbul’un Kadıköy ilçesinde ilginç bir olay yaşandı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, minibüslere yönelik denetim yaptı. Bir minibüs şoförü, göbeği olduğu için emniyet kemeri takamadığını anlattı. Şoföre 436 lira para cezası uygulandı.