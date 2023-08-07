İstanbul’da meteor düştü iddiası! O anlar cep telefonu ve güvenlik kameralarında

İstanbul semalarında saat 02.30 sıralarında gökyüzünde görülen sebebi bilinmeyen ışık hüzmesi meteor düştü iddialarına neden oldu. O anlar cep telefonu ve güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

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