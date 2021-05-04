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İstanbul'da korkunç kaza! Haseki'de bir kişi tramvayın altında kaldı

DHA
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Giriş: 04.05.2021 12:41
Güncelleme:04.05.2021 12:46
Fatih Haseki Tramvay Durağı'nda bir kişi tramvayın altında kaldı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin tramvayın altında kalan kişiyi kurtarma çalışmalarına başladı. İtfaiye ekiplerinin 15 dakikalık çalışması sonucu ağır yaralı olarak kurtarılan adam ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Haseki'de bir kişi tramvayın altında kaldı
Haseki'de bir kişi tramvayın altında kaldı
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