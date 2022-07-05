05 Temmuz 2022, Salı
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İstanbul’da korku dolu anlar! 97 yaşındaki kadın alevlerin arasından son anda kurtuldu
İstanbul’da bir evin mutfak bölümünde çıkan yangın bir anda alev topuna dönüştü. Alevleri görünce yan odaya geçerek kapıyı kapatan 97 yaşındaki Alzheimer hastası Türkan Eren, kapıyı kırarak içeri giren itfaiye erleri tarafından son anda kurtarıldı. Sedyede taşınırken yaşlı kadının, kendisini kurtaran itfaiye erinin elini bırakmadığı görüldü. Dumandan kısmen etkilenen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.