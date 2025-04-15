İstanbul’da kontrolden çıkan motosiklet oto galeriye girdi

İstanbul’un Pendik ilçesinde iki genç kızın kullandığı motosiklet kontrolden çıkıp oto galeriye girdi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Çarpmanın etkisiyle dükkanda maddi hasar meydana gelirken motosikletteki iki kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahalenin olay yerinde yapıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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