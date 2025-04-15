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İstanbul’da kontrolden çıkan motosiklet oto galeriye girdi

İstanbul’da kontrolden çıkan motosiklet oto galeriye girdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.04.2025 09:26
İstanbul’un Pendik ilçesinde iki genç kızın kullandığı motosiklet kontrolden çıkıp oto galeriye girdi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Çarpmanın etkisiyle dükkanda maddi hasar meydana gelirken motosikletteki iki kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahalenin olay yerinde yapıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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İstanbul’da kontrolden çıkan motosiklet oto galeriye girdi
Motosiklet oto galeriye girdi
Motosiklet oto galeriye girdi
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