15 Nisan 2025, Salı
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İstanbul’da kontrolden çıkan motosiklet oto galeriye girdi
İstanbul’un Pendik ilçesinde iki genç kızın kullandığı motosiklet kontrolden çıkıp oto galeriye girdi. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Çarpmanın etkisiyle dükkanda maddi hasar meydana gelirken motosikletteki iki kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahalenin olay yerinde yapıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.