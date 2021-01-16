16 Ocak 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul’da kısıtlama sessizliği! Ekipler denetimlerini sürdürüyor

İstanbul’da kısıtlama sessizliği! Ekipler denetimlerini sürdürüyor

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.01.2021 09:18
Güncelleme:16.01.2021 09:19
Hafta sonu kısıtlamasıyla 81 ilde sessizlik hakim. İstanbul Üsküdar'da bulunan A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır detayları aktardı. İstanbul'da kısıtlama sessizliği yaşanıyor. Koronavirüs tedbirleriyle vatandaşlar evine kapandı. Megakentte ekipler denetimini sürdürüyor. Toplu taşımada HES kodu şartı geldi. İstanbul'da HES kodu eşleşmesi için son gün 19 ocak.
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

İstanbul’da kısıtlama sessizliği!
İstanbul’da kısıtlama sessizliği!
Yavuz Bingöl denetim yapan polislere çorba dağıttı
Yavuz Bingöl denetim yapan polislere çorba dağıttı
15 Ocak Cuma veriler açıklandı! Ağır hasta sayısı...
15 Ocak Cuma veriler açıklandı! Ağır hasta sayısı...
İzmir'de korkutan deprem
İzmir'de korkutan deprem
Kar yağışı için pazar gününe dikkat!
Kar yağışı için pazar gününe dikkat!
Kısıtlama öncesi İstanbul trafiği kilitlendi
Kısıtlama öncesi İstanbul trafiği kilitlendi
Köylülerin kabusu oldu
Köylülerin kabusu oldu
Kadın polislerden nefes kesen gösteri
Kadın polislerden nefes kesen gösteri
Amansız ölüm kalım savaşı
Amansız ölüm kalım savaşı
Ortalığı birbirine kattı!
Ortalığı birbirine kattı!
İstanbul barajlarında doluluk oranı arttı mı?
İstanbul barajlarında doluluk oranı arttı mı?
Kırmızı alarm verilmişti! O ilde risk sona erdi
Kırmızı alarm verilmişti! O ilde risk sona erdi
Daha Fazla Video Göster