Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
16 Ocak 2021, Cumartesi
ANA SAYFA İstanbul’da kısıtlama sessizliği! Ekipler denetimlerini sürdürüyor Giriş: 16.01.2021 09:18 Güncelleme:16.01.2021 09:19 Hafta sonu kısıtlamasıyla 81 ilde sessizlik hakim. İstanbul Üsküdar'da bulunan A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır detayları aktardı. İstanbul'da kısıtlama sessizliği yaşanıyor. Koronavirüs tedbirleriyle vatandaşlar evine kapandı. Megakentte ekipler denetimini sürdürüyor. Toplu taşımada HES kodu şartı geldi. İstanbul'da HES kodu eşleşmesi için son gün 19 ocak. DİĞER