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İstanbul’da kayboldu! Kırgız öğrenci 9 gündür kayıp

A Haber
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Giriş: 05.07.2023 14:02
Bulgaristan'a gitmek için İstanbul'a gelen Kırgız öğrenci 9 gündür kayıp. Öğrencinin kaybolmadan önceki son mesajına ulaşıldı. Gelişmeleri A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu aktardı.
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