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İstanbul'da kar yağışı gören çocuklar kendilerini sokağa attı | Renkli görüntüler

İHA
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Giriş: 16.01.2022 00:43
Güncelleme:16.01.2022 00:44
İstanbul'da kısa süre içerisinde etkili olan kyr yağışı sürücülere zor anlar yaşatırken, çocuklara keyifli dakikalar yaşattı. Gecenin geç saatlerine aldırış etmeyen çocuklar sokaklara çıkarak kar toğu oynadı. İşte renkli görüntüler...

İstanbul'da etkili olan kar yağışı, bazı ilçeleri kısa sürede beyaza bürüdü. Kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, bazıları ise kar topu oynayarak kar yağışını eğlenceye dönüştürdü.

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa süre içerisinde bazı ilçeleri beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışı nedeniyle trafikte olan sürücüler zor anlar yaşarken, sipariş götüren motokuryeler ise ilerlemekte güçlük çekti. Esenyurt'ta bir aracın yokuş yukarı çıkarken zorlandığı görüldü.

Öte yandan sürücüler zor anlar yaşarken, kar yağışının başlamasıyla sokağa çıkanlar ise kar topu oynayarak durumu eğlenceye dönüştürdü.

İstanbul’da kar yağışı gören çocuklar kendilerini sokağa attı
İstanbul'da kar yağışı gören çocuklar kendilerini sokağa attı
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İstanbul'da arabaların üzeri bembeyaz oldu
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