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İstanbul’da kadınlara korku dolu anlar yaşatmıştı! O taksici suç makinesi çıktı

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Giriş: 04.01.2023 15:09
İstanbul’da 30 Aralık Cuma günü  taksici R. Ş., arkadaşlarının doğum günü partisinden dönen Berna K. ve Yıldız S.'nin içerisinde bulunduğu cipe çarptı. Cip içerisindekiler ne olup bittiğini anlayamadan taksi sürücüsü kasıtlı şekilde birkaç kez daha çarptı. Olayın ardından yakalanan taksi şoförü R.Ş.’nin 63 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
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