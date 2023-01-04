04 Ocak 2023, Çarşamba
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İstanbul’da kadınlara korku dolu anlar yaşatmıştı! O taksici suç makinesi çıktı
İstanbul’da 30 Aralık Cuma günü taksici R. Ş., arkadaşlarının doğum günü partisinden dönen Berna K. ve Yıldız S.'nin içerisinde bulunduğu cipe çarptı. Cip içerisindekiler ne olup bittiğini anlayamadan taksi sürücüsü kasıtlı şekilde birkaç kez daha çarptı. Olayın ardından yakalanan taksi şoförü R.Ş.’nin 63 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.