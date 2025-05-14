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İstanbul’da kaçak kazı yapanlara operasyon: 4 gözaltı

İstanbul’da kaçak kazı yapanlara operasyon: 4 gözaltı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
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Giriş: 14.05.2025 14:46
Çatalca’da ormanlık alanda kaçak kazı yapan şüphelilere Jandarma ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda, suçüstü yakalanan 4 kişi gözaltına alındı. Operasyonda kaçak kazı sırasında eski dönemlere ait tarihi kemerin ortaya çıktığı da tespit edildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin yanı sıra, şüphelilerin kazı sırasında kullandığı malzemelere de el konuldu.
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İstanbul’da kaçak kazı yapanlara operasyon: 4 gözaltı
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