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İstanbul'da İETT otobüsünde dehşet anları! Yaşadıklarını böyle anlattı

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Giriş: 22.06.2023 12:02
Akılalmaz kaza İstanbul’da sabah saatlerinde meydana geldi. Karşı yöne fırlayan cip sürücüsü İETT otobüsüne çarptı. Kazada otobüsteki 4 kişi yaralanırken, cip sürücüsüyle yanındaki kişi olay yerinden kaçtı.
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