02 Eylül 2022, Cuma
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İstanbul’da hırsıza meydan dayağı kamerada!
İstanbul’da bir sitenin bahçesine girerek demir korkulukları sökmeye çalışan hırsızlık şüphelileri vatandaşlar tarafından tekme toka dövüldü. 4 kişi tarafından dayak yiyen şüpheli ise tekrar kaçtı.