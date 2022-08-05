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İstanbul’da hafriyat kamyonu devrildi! Ümraniye yönü trafiğe kapandı | A Haber olay yerinde

A Haber
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Giriş: 05.08.2022 10:30
Son dakika haberi... İstanbul Çekmeköy Şile yolunda hafriyat kamyonu devrildi. Habere gitmek üzere yolda olan A Haber ekibi o noktadan son gelişmeleri aktardı. A Haber muhabiri Kübra Kılıç, “Köprü üzerimize yıkılıyor sandık” ifadelerini kullandı.
Hafriyat kamyonu devrildi! A Haber olay yerinde HAFRİYAT KAMYONU DEVRİLDİ! A HABER OLAY YERİNDE

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Hafriyat kamyonu devrildi! A Haber olay yerinde
Hafriyat kamyonu devrildi! A Haber olay yerinde
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