05 Ağustos 2022, Cuma
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İstanbul’da hafriyat kamyonu devrildi! Ümraniye yönü trafiğe kapandı | A Haber olay yerinde
Son dakika haberi... İstanbul Çekmeköy Şile yolunda hafriyat kamyonu devrildi. Habere gitmek üzere yolda olan A Haber ekibi o noktadan son gelişmeleri aktardı. A Haber muhabiri Kübra Kılıç, “Köprü üzerimize yıkılıyor sandık” ifadelerini kullandı.