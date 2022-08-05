05 Ağustos 2022, Cuma
İstanbul’da hafriyat kamyonu devrildi! Ümraniye yönü trafiğe kapandı | A Haber olay yerinde
Son dakika haberi... İstanbul Çekmeköy Şile yolunda hafriyat kamyonu devrildi. Habere gitmek üzere yolda olan A Haber ekibi o noktadan son gelişmeleri aktardı. A Haber muhabiri Kübra Kılıç, "Köprü üzerimize yıkılıyor sandık" ifadelerini kullandı. Kaza anı saniye saniye kameraya yansıdı.
Giriş Tarihi: 05.08.2022 10:29 Güncelleme Tarihi: 05.08.2022 11:14
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