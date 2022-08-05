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Haberler Galeri İstanbul’da hafriyat kamyonu devrildi! Ümraniye yönü trafiğe kapandı | A Haber olay yerinde

İstanbul’da hafriyat kamyonu devrildi! Ümraniye yönü trafiğe kapandı | A Haber olay yerinde

Son dakika haberi... İstanbul Çekmeköy Şile yolunda hafriyat kamyonu devrildi. Habere gitmek üzere yolda olan A Haber ekibi o noktadan son gelişmeleri aktardı. A Haber muhabiri Kübra Kılıç, "Köprü üzerimize yıkılıyor sandık" ifadelerini kullandı. Kaza anı saniye saniye kameraya yansıdı.

A Haber
Giriş Tarihi: 05.08.2022 10:29 Güncelleme Tarihi: 05.08.2022 11:14
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İstanbul’da hafriyat kamyonu devrildi! Ümraniye yönü trafiğe kapandı | A Haber olay yerinde

Hafriyat kamyonu devrildi, yaralanan şoför araçta sıkıştı.

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İstanbul’da hafriyat kamyonu devrildi! Ümraniye yönü trafiğe kapandı | A Haber olay yerinde

Çekmeköy Şile yolunda tekerleği patlayan hafriyan kamyonu devrildi.

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İstanbul’da hafriyat kamyonu devrildi! Ümraniye yönü trafiğe kapandı | A Haber olay yerinde

Ümraniye yolu kapandı.

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İstanbul’da hafriyat kamyonu devrildi! Ümraniye yönü trafiğe kapandı | A Haber olay yerinde

Uzun araç kuyrukları oluştu.

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İstanbul’da hafriyat kamyonu devrildi! Ümraniye yönü trafiğe kapandı | A Haber olay yerinde

A Haber ekibi habere giderken kazaya şahit oldu.