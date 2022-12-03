03 Aralık 2022, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul'da feci kaza! Eyüpsultan'da minibüs devrildi: Yaralılar var

İstanbul'da feci kaza! Eyüpsultan'da minibüs devrildi: Yaralılar var

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.12.2022 11:00
Son dakika haberi... İstanbul Eyüpsultan'da yağışlı havanın da etkisiyle bir minibüs kaza yaptı. Yol kenarına devrilen minibüste yaralananlar olduğu belirtildi. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.
Eyüpsultan’da minibüs devrildi
Eyüpsultan'da minibüs devrildi
İstanbul Boğazı’nda iki gemi çarpıştı
İstanbul Boğazı'nda iki gemi çarpıştı
Görenleri mest etti
Görenleri mest etti
Kızını paylaştı Instagram’ı salladı! İşte minik Mercan
Kızını paylaştı Instagram'ı salladı! İşte minik Mercan
Ormanda muhtara saldırdı
Ormanda muhtara saldırdı
Son yolculuğuna uğurlandı
Son yolculuğuna uğurlandı
Düzce’de deprem
Düzce'de deprem
Güneş fırtınası uyarısı!
Güneş fırtınası uyarısı!
Düdüklü tencere neden patlar?
Düdüklü tencere neden patlar?
Günde ne kadar su içmeli?
Günde ne kadar su içmeli?
Galata Köprüsü’nde korkunç kaza!
Galata Köprüsü’nde korkunç kaza!
Başkan Erdoğan’ın “engelli” duyarlılığı
Başkan Erdoğan’ın “engelli” duyarlılığı
Daha Fazla Video Göster