İstanbul’da ekmeğe gizli zam! Gramaj hilesiyle… | İstanbul'da ekmek fiyatı ne kadar?

Son dakika haberi... İstanbul'da ekmeğe gizli zam ve gramaj hilesi mi yapıldı? Birçok ilçede ekmek fırınların yaptığı gizli zam ile 3 TL'ye çıktı. Sadece zamla da yetinilmedi ve 230 gramlık ekmek 210'a grama düştü. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

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