06 Aralık 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul’da ekmeğe gizli zam! Gramaj hilesiyle… | İstanbul'da ekmek fiyatı ne kadar?

İstanbul’da ekmeğe gizli zam! Gramaj hilesiyle… | İstanbul'da ekmek fiyatı ne kadar?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.12.2021 09:34
Son dakika haberi... İstanbul'da ekmeğe gizli zam ve gramaj hilesi mi yapıldı? Birçok ilçede ekmek fırınların yaptığı gizli zam ile 3 TL'ye çıktı. Sadece zamla da yetinilmedi ve 230 gramlık ekmek 210'a grama düştü. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’da ekmeğe gizli zam!
İstanbul’da ekmeğe gizli zam!
Depreme böyle yakalandılar!
Depreme böyle yakalandılar!
Erciş’te bir evin duvarında çatlaklar oluştu
Erciş'te bir evin duvarında çatlaklar oluştu
Gören telefona sarıldı!
Gören telefona sarıldı!
Kurtarma operasyonu! Mahsur kalanlar...
Kurtarma operasyonu! Mahsur kalanlar...
İstanbul’da sabah trafiği!
İstanbul'da sabah trafiği!
SON DAKİKA! Van’da 4.9 büyüklüğünde depremden ilk görüntüler - Video izle SON DEPREMLER 2021
SON DAKİKA! Van'da 4.9 büyüklüğünde depremden ilk görüntüler - Video izle (SON DEPREMLER 2021)
100 kişilik ekip seferber oldu! Kayıp 3 kişi aranıyor
100 kişilik ekip seferber oldu! Kayıp 3 kişi aranıyor
Metrelerce yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti
Metrelerce yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti
Sincan’da doğalgaz borusu patladı
Sincan’da doğalgaz borusu patladı
Baba kız kavgası kanlı bitti
Baba kız kavgası kanlı bitti
Azimle geçen bir ömür
Azimle geçen bir ömür
Daha Fazla Video Göster