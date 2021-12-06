06 Aralık 2021, Pazartesi
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İstanbul’da ekmeğe gizli zam! Gramaj hilesiyle… | İstanbul'da ekmek fiyatı ne kadar?
Son dakika haberi... İstanbul'da ekmeğe gizli zam ve gramaj hilesi mi yapıldı? Birçok ilçede ekmek fırınların yaptığı gizli zam ile 3 TL'ye çıktı. Sadece zamla da yetinilmedi ve 230 gramlık ekmek 210'a grama düştü. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.