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23.09.2019

İstanbul'da E-5 karayolunda intihar girişimi! Köprüden atladı, araç çarptı | Video

İstanbul, Şirinevler E-5 karayolu mevkisinde üst geçitten atlayan kişiye yoldan geçmekte olan araç çarptı. İntihar girişiminde bulunan şahıs yaralanırken trafik Mecidiyeköy istikametinde bir süre durma noktasına geldi.

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