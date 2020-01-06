İstanbul’da düzenlenen törende korku dolu anlar

İstanbul Haliç’te Hz. İsa’nın doğumunun ve vaftiz edilişinin yıldönümü nedeniyle haç çıkarma töreni düzenlendi. Haç çıkarma sırasında suya atlayan vatandaşlardan birinin fenalaşması korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Deniz polisi ve dalgıçlar tarafından kurtarılan vatandaş kalp masajı yapılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. O anlar kameralara böyle yansıdı.