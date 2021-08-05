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İstanbul’da dilenci çetesine operasyon! 26 çocuk kurtarıldı

ahaber.com.tr - Özel Haber
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Giriş: 05.08.2021 13:59
Güncelleme:05.08.2021 14:03
İstanbul'da bir dilenci çetesi emniyet güçlerinin başarılı operasyonu sonucunda çökertildi. Operasyonda 13 şahıs yakalandı, zorla dilendirilen 26 çocuk ise kurtarıldı.

İstanbul'da çocukları zorla dilendiren bir çete çökertildi.

Emniyete bir çetenin, çocukları, turistlerin yoğun olduğu bölgelerde dilendirdiği ihbarı geldi.

Ekipler; bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Her detay, görüntülerle belgelendi.

13 ZANLI YAKALANDI

Her şey netleşince çeteye operasyon düzenledi. 13 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

26 ÇOCUK KURTULDU

Kurtarılan 26 çocuk ise Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı kuruma yerleştirildi.

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