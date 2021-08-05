07 Ağustos 2021, Cumartesi
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İstanbul’da dilenci çetesine operasyon! 26 çocuk kurtarıldı
İstanbul'da bir dilenci çetesi emniyet güçlerinin başarılı operasyonu sonucunda çökertildi. Operasyonda 13 şahıs yakalandı, zorla dilendirilen 26 çocuk ise kurtarıldı.
İstanbul'da çocukları zorla dilendiren bir çete çökertildi.
Emniyete bir çetenin, çocukları, turistlerin yoğun olduğu bölgelerde dilendirdiği ihbarı geldi.
Ekipler; bölgedeki güvenlik kameralarını tek tek inceledi. Her detay, görüntülerle belgelendi.
13 ZANLI YAKALANDI
Her şey netleşince çeteye operasyon düzenledi. 13 şüpheli kıskıvrak yakalandı.
26 ÇOCUK KURTULDU
Kurtarılan 26 çocuk ise Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı kuruma yerleştirildi.