06 Temmuz 2022, Çarşamba
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İstanbul’da dehşete düşüren olay! Beton mikseri devrildi sürücü 2 saat süren çalışma ile kurtarıldı
İstanbul’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle beton mikseri devrildi. Çevredekiler kabininde sıkışan sürücüyü kurtarmak için itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. 2 saat süren çalışmanın ardından yaralı sürücü Nebil Akkartal sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.