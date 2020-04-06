İstanbul’da daha önce mühürlenen kahvehane ikinci kez mühürlendi

Türkiye’nin koronavirüse karşı aldığı tedbirler sıkılaşarak devam ederken bazı vatandaşların hareketleri şaşkınlıkla karşılanıyor. İstanbul’un, Esenyurt ilçesinde yasağa uymayarak mühürlenen, daha sonra yeniden açılan kahvehane ikinci kez mühürlendi.