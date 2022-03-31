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İstanbul'da "çöl tozu" alarmı! Uzman isim tarih verip uyardı

A Haber
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Giriş: 31.03.2022 12:01
Türkiye Afrika'dan gelen çöl tozunun etkisi altında. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara bölgesinde toz taşınımı görüleceğinin uyarısını yaptı. A Haber muhabiri Tülay Ayçiçek detayları aktardı. A Haber Meteoroloji Danışmanı Esra Bayhan, vatandaşlara kritik uyarılarda bulundu.
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