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İstanbul’da bugün poyraz etkili olacak! Kuvvetli yağışlara dikkat

İstanbul'da bugün poyraz etkili olacak! Kuvvetli yağışlara dikkat

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.04.2025 10:03
İstanbul'da bugün öğle saatlerinden itibaren poyraz etkili olacak. Fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgarla birlikte hava daha soğuk hissedilecek. Fırtınanın salı gece saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Havanın notlarının A Haber canlı yayınına katılan meteoroloji mühendisi Adil Tek anlattı.
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İstanbul’da bugün poyraz etkili olacak! Kuvvetli yağışlara dikkat
İstanbul’da bugün poyraz etkili olacak!
İstanbul'da bugün poyraz etkili olacak!
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