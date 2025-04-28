28 Nisan 2025, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
İstanbul'da bugün poyraz etkili olacak! Kuvvetli yağışlara dikkat
İstanbul'da bugün öğle saatlerinden itibaren poyraz etkili olacak. Fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgarla birlikte hava daha soğuk hissedilecek. Fırtınanın salı gece saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Havanın notlarının A Haber canlı yayınına katılan meteoroloji mühendisi Adil Tek anlattı.