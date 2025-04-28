İstanbul’da bugün poyraz etkili olacak! Kuvvetli yağışlara dikkat

İstanbul'da bugün öğle saatlerinden itibaren poyraz etkili olacak. Fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgarla birlikte hava daha soğuk hissedilecek. Fırtınanın salı gece saatlerine kadar etkili olması bekleniyor. Havanın notlarının A Haber canlı yayınına katılan meteoroloji mühendisi Adil Tek anlattı.

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