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İstanbul’da beyaz esaret! Mahsur kalan binlerce İstanbullu İBB’ye tepkili

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Giriş: 25.01.2022 10:54
Güncelleme:25.01.2022 10:54
İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı sonrası adeta kaosa neden oldu. Onbinlerce İstanbullu yolda kalırken, İBB'nin çalışmalarının yetersiz kalması dikkat çekti. İBB yönetimine tepkilerse çığ gibi büyüdü. "İstanbul bunu haketmedi" diyen bir vatandaşın isyanı sözün bittiği andı.
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