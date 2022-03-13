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İstanbul’da Aybar etkisi! İBB yetersiz kalınca vatandaş sokağı kendisi temizledi

A Haber
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Giriş: 13.03.2022 13:23
Aybar fırtınası İstanbul'da sabaha kadar etkisini sürdürdü. Gök gürültülü kar yağışı megakentin her iki yakasında da hayatı olumsuz etkiledi. A Haber muhabiri Mehmet Karataş Sarıyer'den son durumu aktardı. Günlerdir uyarılara rağmen İBB yeterli önlemi almayınca kar temizleme çalışmaları vatandaşa düştü. Bir vatandaş İBB'ye tepki göstererek "Kendi işimizi kendimiz yapıyoruz" dedi.
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