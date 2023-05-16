İstanbul’da aile faciası! Eşini ve oğlunu öldürdü ardından polise not atıp...

Korkunç olay sabah saatlerinde İstanbul’da meydana geldi. İnan Taşçı kendisinden boşanmak isteyen eşi Gülay Taşçı ile tartışmaya başladı. İnan Taşçı, bir süre sonra eşini ve ardından da oğlunu silahla vurarak öldürdü. Olay yerine giden polis ekiplerine not yazılı kağıt atan Taşçı, intihar girişiminde bulundu. İşte kan donduran olayın detayları...