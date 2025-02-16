İstanbul’da 5 iş yeri kurşunlandı! O anlar kamerada

Edinilen bilgilere göre, Avcılar Merkez Mahallesi Fatih Sokak'ta faaliyet gösteren Lantıs Otel'e 4 Şubat günü saat 06.50'de düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda kasklı 2 şahsın motosikletle kaçış istikametlerinin yer aldığı kamera görüntüleri sıralı şekilde incelendi. Yapılan incelemede olay sonrası Büyükçekmece’ye giden şüphelilerin Civan A., R.A. (16) ve Mert I. (18) oldukları tespit edildi. 15 Şubat'ta Özel Harekat destekli operasyonla Civan A. ve R.A. yakalandı. Şüphelilerin alınan ifadesinde motosikleti R.A.'nın kullandığı ve Mert I.'nın da otele ateş ettiği öğrenildi. Şüphelilerin "firar evi" olarak nitelendirdikleri Büyükçekmece’deki eve aynı gün düzenlenen baskında A.T.A. (17) yakalandı. Mert I.'nın evine düzenlenen operasyonda ise Mert I. ve Enes Hüseyin E. yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler Avcılar Asayiş Büro Amirliği’ne götürülürken, olayda kullanılan motosiklet Büyükçekmece ilçesi Pinartepe Mahallesi Mesnevi Sokak'ta bulundu. Operasyon anı saniye saniye kameraya yansıdı.

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