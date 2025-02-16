16 Şubat 2025, Pazar

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları İstanbul’da 5 iş yeri kurşunlandı! O anlar kamerada
İstanbul’da 5 iş yeri kurşunlandı! O anlar kamerada

İstanbul’da 5 iş yeri kurşunlandı! O anlar kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.02.2025 21:52
Edinilen bilgilere göre, Avcılar Merkez Mahallesi Fatih Sokak'ta faaliyet gösteren Lantıs Otel'e 4 Şubat günü saat 06.50'de düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda kasklı 2 şahsın motosikletle kaçış istikametlerinin yer aldığı kamera görüntüleri sıralı şekilde incelendi. Yapılan incelemede olay sonrası Büyükçekmece’ye giden şüphelilerin Civan A., R.A. (16) ve Mert I. (18) oldukları tespit edildi. 15 Şubat'ta Özel Harekat destekli operasyonla Civan A. ve R.A. yakalandı. Şüphelilerin alınan ifadesinde motosikleti R.A.'nın kullandığı ve Mert I.'nın da otele ateş ettiği öğrenildi. Şüphelilerin "firar evi" olarak nitelendirdikleri Büyükçekmece’deki eve aynı gün düzenlenen baskında A.T.A. (17) yakalandı. Mert I.'nın evine düzenlenen operasyonda ise Mert I. ve Enes Hüseyin E. yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler Avcılar Asayiş Büro Amirliği’ne götürülürken, olayda kullanılan motosiklet Büyükçekmece ilçesi Pinartepe Mahallesi Mesnevi Sokak'ta bulundu. Operasyon anı saniye saniye kameraya yansıdı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İstanbul’da 5 iş yeri kurşunlandı! O anlar kamerada
Heyelanda çöken istinat duvarı böyle görüntülendi
Heyelanda çöken istinat duvarı böyle görüntülendi
İstanbul’da 5 iş yeri kurşunlandı! O anlar kamerada
İstanbul’da 5 iş yeri kurşunlandı! O anlar kamerada
Yamaçtan kopan dev kaya parçaları büyük bir gürültü ile denize düştü!
Yamaçtan kopan dev kaya parçaları büyük bir gürültü ile denize düştü!
Tunceli’de kapalı bir köy yolunda çalışmalar sürüyor!
Tunceli’de kapalı bir köy yolunda çalışmalar sürüyor!
Dolmuş şoförünün yolcuyu darp ettiği anlar kamerada
Dolmuş şoförünün yolcuyu darp ettiği anlar kamerada
Ayaklarını bağladığı köpeği çöp konteynerine attı!
Ayaklarını bağladığı köpeği çöp konteynerine attı!
Uzun namlulu silahlarla iş yerini taradılar!
Uzun namlulu silahlarla iş yerini taradılar!
Adıyaman, Kahtalı Mıçe’ye ağladı!
Adıyaman, Kahtalı Mıçe'ye ağladı!
Kavgayı ayıran güvenlik görevlisi döner bıçağıyla yaralandı
Kavgayı ayıran güvenlik görevlisi döner bıçağıyla yaralandı
Dolmuş şoförünün yolcuyu darp ettiği anlar kamerada
Dolmuş şoförünün yolcuyu darp ettiği anlar kamerada
Yıkım sırasında hasar gören 6 katlı bina tahliye edildi
Yıkım sırasında hasar gören 6 katlı bina tahliye edildi
Kara kış megakente geri dönüyor
Kara kış megakente geri dönüyor
Daha Fazla Video Göster