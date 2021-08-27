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İstanbul Aksaray’da tramvay ile peron arasına sıkışan adamı itfaiye kurtardı

İHA
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Giriş: 27.08.2021 22:58
Güncelleme:27.08.2021 22:59
Aksaray tramvay durağında peron ile tramvay arasına düşen bir adam sıkışarak yaralandı. Adam, sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Olay, saat 20.15 sıralarında Fatih Aksaray Tramvay Durağında yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, bir adam henüz bilinmeyen bir nedenle hareket halindeki tramvay ile peron arasına düşerek sıkıştı. Olayda yaralanan adam vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaşanan kaza nedeniyle tramvay seferleri bir süre iki yönlü olarak durduruldu. Çalışmaların tamamlanmasının ardından seferler normale döndü.

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