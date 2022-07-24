İstanbul’a yakın günübirlik gidilebilecek tatil yerleri | İşte Şile’den Ağva’ya İstanbul’un tatil rotaları

İstanbul'a yakın gidilebilecek tatil yerleri nereler? Şehrin gürültüsünden uzak nerede tatil yapılır? İstanbul'da şehrin stresinden bir nebze de olsa uzaklaşmak isteyenler için muhabir arkadaşımız Kübra Kılıç ile kameraman arkadaşımız Ahmet Işık, hafta sonu değerlendirebilecek tatil rotalarını belirledi.

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