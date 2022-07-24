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Haberler Galeri İstanbul’a yakın günübirlik gidilebilecek tatil yerleri | İşte Şile’den Ağva’ya İstanbul’un tatil rotaları

İstanbul’a yakın günübirlik gidilebilecek tatil yerleri | İşte Şile’den Ağva’ya İstanbul’un tatil rotaları

İstanbul'a yakın gidilebilecek tatil yerleri nereler? Şehrin gürültüsünden uzak nerede tatil yapılır? İstanbul'da şehrin stresinden bir nebze de olsa uzaklaşmak isteyenler için muhabir arkadaşımız Kübra Kılıç ile kameraman arkadaşımız Ahmet Işık, hafta sonu değerlendirebilecek tatil rotalarını belirledi.

A Haber
Giriş Tarihi: 24.07.2022 13:30 Güncelleme Tarihi: 24.07.2022 13:32
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İstanbul’a yakın günübirlik gidilebilecek tatil yerleri | İşte Şile’den Ağva’ya İstanbul’un tatil rotaları

Tatil sezonu geldi. Hem doğa ile baş başa olmak, hem de İstanbul'a yakın yer arayanlar için rotalar aslında çok da uzakta değil.

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İstanbul’a yakın günübirlik gidilebilecek tatil yerleri | İşte Şile’den Ağva’ya İstanbul’un tatil rotaları

Tatile gitmeye vakit bulamayanlar ya da şehrin stresinden bir nebze de olsa uzaklaşmak isteyenler için İstanbul'da hafta sonu değerlendirebileceğiniz tatil rotaları.

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İstanbul’a yakın günübirlik gidilebilecek tatil yerleri | İşte Şile’den Ağva’ya İstanbul’un tatil rotaları

İlk durağımız Şile oldu. Şehrin içinden bir anda huzura yolculuk başladı.

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İstanbul’a yakın günübirlik gidilebilecek tatil yerleri | İşte Şile’den Ağva’ya İstanbul’un tatil rotaları

Kağıthane'den yola çıktık ve Şile'de bir kamp alanına geldik. Yolculuğumuz yaklaşık 1 saat sürdü.

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İstanbul’a yakın günübirlik gidilebilecek tatil yerleri | İşte Şile’den Ağva’ya İstanbul’un tatil rotaları

Keyfine doyumsuz bir manzarayla beraber, kuş ve dalga sesleri bizlere eşlik etti.