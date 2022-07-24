24 Temmuz 2022, Pazar
İstanbul’a yakın günübirlik gidilebilecek tatil yerleri | İşte Şile’den Ağva’ya İstanbul’un tatil rotaları
İstanbul'a yakın gidilebilecek tatil yerleri nereler? Şehrin gürültüsünden uzak nerede tatil yapılır? İstanbul'da şehrin stresinden bir nebze de olsa uzaklaşmak isteyenler için muhabir arkadaşımız Kübra Kılıç ile kameraman arkadaşımız Ahmet Işık, hafta sonu değerlendirebilecek tatil rotalarını belirledi.
Giriş Tarihi: 24.07.2022 13:30 Güncelleme Tarihi: 24.07.2022 13:32
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