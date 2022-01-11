İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

Yarın yani Çarşamba günü İstanbul'da önce yağmur, sonra da tipi şeklinde karla karışık yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar düşecek Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya hattında ise kar yağışı görülecek. Bir yandan da Marmara'nın batısında kuvvetli fırtına etkili oluyor. Havanın notlarını A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

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