İstanbul'a deprem ve tsunami uyarısı! Prof. Dr. Süleyman Pampal A Haber'de uyardı

TBMM deprem raporunda "Marmara'da ilk dalga 10 dakikada kıyıya ulaşır" ifadeleri dikkat çekti. Adalar başta olmak üzere Marmara tsunamiye maruz kalabilir. Peki İstanbul deprem ve tsunamiye hazır mı? Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Pampal A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Pampal A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

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