26 Temmuz 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul'a deprem ve tsunami uyarısı! Prof. Dr. Süleyman Pampal A Haber'de uyardı

İstanbul'a deprem ve tsunami uyarısı! Prof. Dr. Süleyman Pampal A Haber'de uyardı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 26.07.2021 16:16
TBMM deprem raporunda "Marmara'da ilk dalga 10 dakikada kıyıya ulaşır" ifadeleri dikkat çekti. Adalar başta olmak üzere Marmara tsunamiye maruz kalabilir. Peki İstanbul deprem ve tsunamiye hazır mı? Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Pampal A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Pampal A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
İstanbula deprem ve tsunami uyarısı! İSTANBUL'A DEPREM VE TSUNAMİ UYARISI!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Türk ustanın ellerinden çıkıyor! ABD ve Katar'dan sipariş yağdı
Türk ustanın ellerinden çıkıyor! ABD ve Katar'dan sipariş yağdı
Karadeniz için Asya Kaplan Sivrisineği uyarısı
Karadeniz için Asya Kaplan Sivrisineği uyarısı
İstanbul'a deprem ve tsunami uyarısı!
İstanbul'a deprem ve tsunami uyarısı!
İzmir'de dehşete düşüren olay!
İzmir'de dehşete düşüren olay!
Birbirlerine girdiler! 'Çingene' kavgası büyüyor
Birbirlerine girdiler! 'Çingene' kavgası büyüyor
Aşısızların pandemisi mi yayılıyor?
Aşısızların pandemisi mi yayılıyor?
Gazete almaya gitti! Bir haftadır haber yok
Gazete almaya gitti! Bir haftadır haber yok
Yüzlerce arı caddede yuvalandı!
Yüzlerce arı caddede yuvalandı!
Turist sayısı 3 milyonu geçti
Turist sayısı 3 milyonu geçti
Boğulmalara karşı kumandalı can simidi
Boğulmalara karşı kumandalı can simidi
Afrin gazisinin mutlu günü
Afrin gazisinin mutlu günü
Çağatay Akman eski sevgilisi darbettiği görüntüler ortaya çıktı
Çağatay Akman eski sevgilisi darbettiği görüntüler ortaya çıktı
Daha Fazla Video Göster