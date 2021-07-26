İstanbul'a deprem ve tsunami uyarısı! Prof. Dr. Süleyman Pampal A Haber'de uyardı

"SADECE TSUNAMİ DEĞİL..."

Rapor gayet güzel. Bu komisyonun kurulmasından itibaren yaptığı çalışmaları zaten izliyoruz bilim çevreleri olarak. Kurumsal görüşlerimizi de verdik. Jeoloji Mühendisleri Odası Deprem Danışma Kurulu üyeleri olarak görüşlerimiz oldu. Tüm ilgili kurum kuruluşların görüşleri alınmak suretiyle Meclis Araştırma Komisyonu gayet kapsamlı bir çalışma yaptı ve sonuçlarını da yayınlandı kutluyorum. Ülkenin çok önemli sorunlarından biri olan deprem konusunu enine boyuna sadece tsunami değil ülkenin deprem tehlikesini risklerini kentsel dönüşüm yasasının uygulamasını her türlü konuyu içeriyor.