İstanbul'a deprem ve tsunami uyarısı! Prof. Dr. Süleyman Pampal A Haber'de uyardı
TBMM deprem raporunda "Marmara'da ilk dalga 10 dakikada kıyıya ulaşır" ifadeleri dikkat çekti. Adalar başta olmak üzere Marmara tsunamiye maruz kalabilir. Peki İstanbul deprem ve tsunamiye hazır mı? Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Pampal A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
TBMM Deprem Araştırma Komisyonu'nun raporu gündeme oturdu. 522 sayfalık raporda, Türkiye'de deprem sonrasında oluşabilecek 'tsunami' tehlikesi ayrı başlık altında incelendi.
Marmara'da ilk dalga 10 dakikada kıyıya ulaşır ifadesi dikkat çekti. Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Pampal A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
"SADECE TSUNAMİ DEĞİL..."
Rapor gayet güzel. Bu komisyonun kurulmasından itibaren yaptığı çalışmaları zaten izliyoruz bilim çevreleri olarak. Kurumsal görüşlerimizi de verdik. Jeoloji Mühendisleri Odası Deprem Danışma Kurulu üyeleri olarak görüşlerimiz oldu. Tüm ilgili kurum kuruluşların görüşleri alınmak suretiyle Meclis Araştırma Komisyonu gayet kapsamlı bir çalışma yaptı ve sonuçlarını da yayınlandı kutluyorum. Ülkenin çok önemli sorunlarından biri olan deprem konusunu enine boyuna sadece tsunami değil ülkenin deprem tehlikesini risklerini kentsel dönüşüm yasasının uygulamasını her türlü konuyu içeriyor.
Tsunami depremden sonra meydana gelen depremin ikincil etkisi diye adlandırdığımız bazen depremden çok daha büyük yıkımlara ölü yaralı sayılarına yol açan bir etkidir. Japonca liman dalgası anlamına gelir.
"MARMARA'YA GÖRE DAHA RİSKLİ BÖLGELER..."
Marmara geçmiş tarihsel dönem depremlere bakarsanız pek çok deprem var bunların çoğunda da tsunami olduğunu görüyoruz ama bu etkiler yaklaşık 5-6 metreyi geçmiyor. Surları falan aşan tsunami etkisinden söz ediliyor tarihsel kayıtlarda bir takım kayıplara yol açması muhtemel. Akdeniz ve Ege kıyıları Marmara'ya göre çok daha tsunami tehlikesine muhatap olacak yerler.
MARMARA'DA TSUNAMİ ETKİSİ NE OLUR?
Sadece Marmara'da değil Ege ve Akdeniz'de de söz konusu. Marmara'daki de kıyıda 1-2 katlı yapıları yutabilecek büyüklükte maksimum 5-6 metre yüksekliğinde dalga yüksekliğine sahip tsunami söz konusu olabilir. O nedenle tedbir almak gerekir.
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