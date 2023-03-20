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İstanbul Tuzla’da trafik kazası! TIR, İETT otobüsüne ve yol bakım aracına çarptı: 2 ölü

A Haber
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Giriş: 20.03.2023 09:07
Son dakika haberi... İstanbul'da seyir halindeki TIR, yol bakım aracı ve İETT otobüsüne çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti iki kişi de yaralandı.
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