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İstanbul trafiğinde “çiğ köfteli” kadın trafik magandası kamerada

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Giriş: 07.09.2020 14:06
Güncelleme:07.09.2020 14:07
İstanbul’un çeşitli noktalarında otomobille seyir halindeyken tepsiden çiğ köfte yiyerek seyir eden kadın maganda trafiği tehlikeye düşürdü. Tek bacağıyla bağdaş kuran, seyir halindeyken direksiyondan ellerini çekip oynayarak aracını kullanan maganda, o anları kaydettirip bir de sosyal medyadan paylaştı.
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