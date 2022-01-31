İstanbul trafiği dünyada 5. sırada! İstanbul trafiğinin nedeni ne?

Avrupa'nın en büyük navigasyon şirketi, dünyada trafiğin en yoğun olduğu şehirleri açıkladı. İstanbul 5'inci sırada yer aldı. Megakent, Avrupa'da ise ikinci sırayı korudu. Peki İstanbul'daki trafiğin nedeni ne? Bu sorun nasıl çözülebilir? İşte uzmanların ve sürücülerin görüşleri...

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