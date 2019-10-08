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08.10.2019

İstanbul Taksim'de öz babasının öldüresiye dövdüğü genç kız A Haber'e konuştu! |Video

İstanbul Taksim'de öz babasının öldüresiye dövdüğü işkence yaptığı kızın yürekleri dağlayan görüntüleri sosyal medyayı salladı. Babasının şiddetine maruz kalan o kız yaşadığı dehşeti A Haber'e anlattı. Görüntüleri yüzde 87 engelli annesinin hasta yatağında çektiğini söyleyen genç kız, "Babamın aldığı uzaklaştırma cezası önümüzdeki hafta içerisinde sona erecek. Annem, kız kardeşim ve ben çok korkuyoruz. Bu zulüm artık son bulsun. Yardım bekliyoruz" dedi.

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