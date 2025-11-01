01 Kasım 2025, Cumartesi
İstanbul nefes alacak! Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılıyor
Türkiye'nin en büyük şehir parkı ve afet toplanma alanı olarak tasarlanan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bugün açılıyor. Açılış törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. O noktada bulunan A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci’nin konuğu olan kentsel dönüşüm uzmanı Dr. mimar Nihat Şen önemli değerlendirmelerde bulundu.