İstanbul nefes alacak! Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi açılıyor

Giriş: 01.11.2025 13:36
Türkiye'nin en büyük şehir parkı ve afet toplanma alanı olarak tasarlanan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bugün açılıyor. Açılış törenine Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. O noktada bulunan A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci’nin konuğu olan kentsel dönüşüm uzmanı Dr. mimar Nihat Şen önemli değerlendirmelerde bulundu.
