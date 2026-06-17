Balıkesir Burhaniye’de zeytinlik alanında yangın! Alevler kontrol altında

Balıkesir’in Burhaniye ilçesine bağlı Pelitköy Mahallesi’nde zeytinlik alanda yangın çıktı. Hafif poyrazın etkili olduğu bölgedeki yangına orman ve itfaiye ekipleri 8 araç ve 1 helikopterle havadan ve karadan müdahale etti. Ekiplerin koordineli çalışması sayesinde facianın eşiğinden dönüldüğünü belirten A Haber Vedat Sezer, "Öğle saatleri itibarıyla yapılan müdahaleler olumlu sonuçlandı ve yangın, ormanlık alana sıçramadan zeytinlik alan içerisinde kontrol altına alındı" dedi.