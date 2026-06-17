Emel Yıldız'a son görev! Dostları yalnız bırakmadı

Yeşilçam oyuncusu ve hayvan hakları savunucusu 'Panter Emel' lakabıyla bilinen Emel Yıldız, Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Yıldız'ın cenazesi törenin ardından Sarıyer Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine katılan oyuncu Türkan Şoray, "Beni sinemayla ilk tanıştıran kişiydi. Beni sinemaya film setlerine götürmüştü. Oradan sonra ben sinemaya başladım. Son ana kadar her dakika görüşemesek de telefonla her zaman görüşüyorduk” dedi.