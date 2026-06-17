Bu faturalar cebinizi yakmasın! Kullanılmayan abonelikler nasıl iptal edilir?

Mobil cihazların hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesiyle birlikte uygulama mağazalarındaki abonelik sistemleri bütçemizi sessizce sarsmaya devam ediyor. "Ücretsiz deneme" vaadiyle sunulan ancak iptal edilmediği takdirde her ay kartınızdan yüklü miktarlarda para çeken bu uygulamalar binlerce vatandaşı mağdur ediyor. Peki, farkında olmadan ödediğimiz bu paralardan kurtulmanın yolu ne? Bilişim Uzmanı Osman Demircan, dijital dünyadaki bu sinsi tehlikeye karşı uyarılarda bulunarak abonelik iptali ve güvenli ödeme yöntemlerine dair kritik ipuçlarını paylaştı.