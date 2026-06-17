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Ece İrtem son yolculuğuna uğurlandı

Kalp krizi şüphesiyle yaşamını yitiren 35 yaşındaki Ece İrtem, bugün sevenlerinin gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

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