İstanbul Kartal'da kan donduran çifte cinayet! Dilara ve Cansu neden öldürüldü? Sır perdesi aralanıyor

İstanbul Kartal'da meydana gelen çifte cinayetin sır perdesi aralanıyor. Bir evde 2 genç kızı öldüren katil zanlısının son görüntüleri ortaya çıktı. Zanlının, cinayetten önce evinin yakınında bulunan bir markete giderek alışveriş yaptığı anlar kameraya yansıdı. Yakalanan katil zanlısının ilk ifadesi de ortaya çıktı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

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