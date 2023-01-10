10 Ocak 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul Kartal'da kan donduran çifte cinayet! Dilara ve Cansu neden öldürüldü? Sır perdesi aralanıyor

İstanbul Kartal'da kan donduran çifte cinayet! Dilara ve Cansu neden öldürüldü? Sır perdesi aralanıyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.01.2023 09:18
İstanbul Kartal'da meydana gelen çifte cinayetin sır perdesi aralanıyor. Bir evde 2 genç kızı öldüren katil zanlısının son görüntüleri ortaya çıktı. Zanlının, cinayetten önce evinin yakınında bulunan bir markete giderek alışveriş yaptığı anlar kameraya yansıdı. Yakalanan katil zanlısının ilk ifadesi de ortaya çıktı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Etek altı sapığı tutuklandı
Etek altı sapığı tutuklandı
Eda Özerkan’ın eşini bakın kim çıktı?
Eda Özerkan’ın eşini bakın kim çıktı?
Sır perdesi aralanıyor
Sır perdesi aralanıyor
Türkiye’nin gündemine bomba gibi düştü!
Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü!
Kaz Dağları’nda yangın
Kaz Dağları'nda yangın
İstanbul’da sabah trafiği
İstanbul'da sabah trafiği
Ünlü müzisyenden acı haber
Ünlü müzisyenden acı haber
Sardoğan ile ilgili yeni gelişme
Sardoğan ile ilgili yeni gelişme
Beklenen yağışlar yolda
Beklenen yağışlar yolda
A Haber Ayasofya Camii’nin gizli tünellerinde
A Haber Ayasofya Camii’nin gizli tünellerinde
Akılalmaz olay! Her şey seyir halindeyken başladı...
Akılalmaz olay! Her şey seyir halindeyken başladı...
Kartal’da çifte cinayet!
Kartal'da çifte cinayet!
Daha Fazla Video Göster