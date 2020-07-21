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İstanbul Havalimanı’nda uyuşturucu operasyonu! Valizlerden kilolarca uyuşturucu çıktı

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Giriş: 21.07.2020 13:53
Güncelleme:21.07.2020 14:03
İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, İstanbul Havalimanı’nda yapılan kontrollerde iki şüphelinin valizinden 6 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, 8 Temmuz günü yapılan kontrolde durumundan şüphelenilen İskender A. (19) isimli şahsın bagajında yapılan aramalarda 4 kilo 71 gram Esrar ele geçirildi.

17 Temmuz günü yapılan kontrollerde ise narkotik madde arama köpeğinin Cevdet D. (49) isimli şahsın valizine tepki vermesi üzerine valiz içerisinde yapılan aramada 1 kilo 979 gram Metamfetamin ele geçirildi.

Yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan ve "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" suçundan adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. (Sema ALİM DALGIÇ/SABAH)

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