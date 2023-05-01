İstanbul D-100’ü karıştıran olay! Ekipler özel kıyafetlerle müdahale etti

İstanbul’un Bakırköy ilçesi D-100 mevkiinde ortalığı karıştıran bir olay meydana geldi. İddiaya göre yaya olarak D-100 Karayolu’na çıkan 45 yaşındaki Ö.Ö. kendisini 2. şeritte bir anda yere bıraktı. Ö.Ö.’nün AIDS’li olduğunu söylemesi üzerine ekipler özel kıyafet giyerek müdahale etti. İşte şoke eden olayın ayrıntıları...