01 Mayıs 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları İstanbul D-100’ü karıştıran olay! Ekipler özel kıyafetlerle müdahale etti

İstanbul D-100’ü karıştıran olay! Ekipler özel kıyafetlerle müdahale etti

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.05.2023 13:45
İstanbul’un Bakırköy ilçesi D-100 mevkiinde ortalığı karıştıran bir olay meydana geldi. İddiaya göre yaya olarak D-100 Karayolu’na çıkan 45 yaşındaki Ö.Ö. kendisini 2. şeritte bir anda yere bıraktı. Ö.Ö.’nün AIDS’li olduğunu söylemesi üzerine ekipler özel kıyafet giyerek müdahale etti. İşte şoke eden olayın ayrıntıları...
Erkek arkadaşını sokak ortasında öldürdü
Erkek arkadaşını sokak ortasında öldürdü
Şehit polise veda
Şehit polise veda
İstanbul D-100’ü karıştıran olay!
İstanbul D-100’ü karıştıran olay!
Kiracı ile anlaşamayınca duvarı deldi!
Kiracı ile anlaşamayınca duvarı deldi!
İntihar mektubunda dikkat çeken detay!
İntihar mektubunda dikkat çeken detay!
Otomobil şarampole uçtu! Ambulans yan yattı
Otomobil şarampole uçtu! Ambulans yan yattı
Öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi
Öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrildi
Yayla evleri kar altında
Yayla evleri kar altında
Hangi yollar kapalı? İstanbul’da 1 Mayıs önlemleri
Hangi yollar kapalı? İstanbul'da 1 Mayıs önlemleri
İzmir’deki yangının sebebi ortaya çıktı!
İzmir'deki yangının sebebi ortaya çıktı!
Bahçeli’den Karabük’te önemli açıklamalar
Bahçeli'den Karabük'te önemli açıklamalar
Türkiye’nin güvenliği onlara emanet!
Türkiye'nin güvenliği onlara emanet!
Daha Fazla Video Göster