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İstanbul Çekmeköy'de feci kaza: Hafriyat kamyonları çarpıştı

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Giriş: 31.08.2020 10:40
Güncelleme:31.08.2020 10:56
Çekmeköy, Şile Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafriyat kamyonu önünde giden başka bir hafriyat kamyonuna çarptı. Kazada kamyon sürücüsü araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlatıldı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Şile otoyolu Çekmeköy Taşdelen mevkisindeki tünel çıkışında Ümraniye istikametine seyir halinde olan Seyfullah Sönmez idaresindeki 34 RZ 1338 plakalı hafriyat kamyonu, Uğur Koygar idaresindeki 31 AYB 65 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Çarpışma sonucu sürücü Seyfullah Sönmez araçta sıkıştı.

Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ümraniye istikametinde trafik akışı tek şeride düşürüldü.

İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması sonucu sürücü Seyfullah Sönmez kurtarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza yapan araçları olay yerinden kaldırma çalışmaları sürüyor.


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