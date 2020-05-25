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İstanbul Boğazı’nda yunusların dansı mest etti |Video
Koronavirüs tedbirleri kapsamında deniz trafiğinin azalmasıyla İstanbul boğazı Yunuslara kaldı. Boğazdan geçen gemilere eşlik eden Yunuslar görsel şölen oluşturdu.
Sevimli yunuslara martılar da eşlik etti. Boğazın keyfini çıkaran sevimli yunuslar bir süre sonra gözden kayboldu.
Koronavirüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında deniz trafiğinin azalmasıyla İstanbul boğazı Yunus balıklarına kaldı.
Boğazdan geçen gemilere eşlik eden Yunuslar, görsel şölen oluşturdu.
Sevimli yunuslara martılar da eşlik etti. Boğazın keyfini çıkaran sevimli yunuslar bir süre sonra gözden kayboldu.