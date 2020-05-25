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İstanbul Boğazı’nda yunusların dansı mest etti |Video

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Giriş: 25.05.2020 10:26
Güncelleme:25.05.2020 10:36
Koronavirüs tedbirleri kapsamında deniz trafiğinin azalmasıyla İstanbul boğazı Yunuslara kaldı. Boğazdan geçen gemilere eşlik eden Yunuslar görsel şölen oluşturdu.

Koronavirüs (Covid-19) salgını tedbirleri kapsamında deniz trafiğinin azalmasıyla İstanbul boğazı Yunus balıklarına kaldı.

Boğazdan geçen gemilere eşlik eden Yunuslar, görsel şölen oluşturdu.

Sevimli yunuslara martılar da eşlik etti. Boğazın keyfini çıkaran sevimli yunuslar bir süre sonra gözden kayboldu.


Boğaz’da yunusların dansı mest etti
Boğaz’da yunusların dansı mest etti
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