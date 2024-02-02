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İstanbul Boğazı'nda iki gemi çarpıştı!

ahaber.com.tr
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Giriş: 02.02.2024 11:39
İstanbul Boğazı'nda çarpışan kargo ve yolcu gemileri Ahırkapı Demir Sahası'na demirledi. Detayları A Haber muhabiri Esra Akyürek aktardı.
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